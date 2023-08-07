Арефий (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефий (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1644

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1644

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Логин Арефьев (Григорьев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Ульян Арефьев (Григорьев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Назар Арефьев (Григорьев)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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