Арефий (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1644
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1644
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Логин Арефьев (Григорьев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Ульян Арефьев (Григорьев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Назар Арефьев (Григорьев)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно