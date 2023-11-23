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Игнатий Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Романов Герасим Мартынов

Мать: Пелагея Исаева

Рождение ребёнка
1848 или 1849

Сын: Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Парасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ларионова

Смерть
Неизвестно
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