Игнатий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Романов Герасим Мартынов
Мать: Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
1848 или 1849
Сын: Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Парасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ларионова
Смерть
Неизвестно