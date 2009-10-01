Перец (Бисюк) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перец (Бисюк) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1928

Дата смерти

01.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1955

Дочь: Смирнова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич

Рождение ребёнка
13.04.1960

Дочь: Касьян Валентина Петровна

Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перец Александр Петрович

Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич

Смерть
01.10.2009
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