Перец (Бисюк) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1928
Дата смерти01.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1955
Дочь: Смирнова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1960
Дочь: Касьян Валентина Петровна
Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перец Петр Андреевич
Смерть
01.10.2009