Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федотовна

Место рождения

Новосёл

Дата рождения

07.03.1814 ст.

Дата смерти

15.12.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1814 ст.

Отец: Федот Деянович

Мать: Дарья Яковлевна

ранее называлась Орехова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Моисеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Георгий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Моисеевич

Смерть
15.12.1868 ст.
Долматиха, Демянский муниципальный район, Новгородская область

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