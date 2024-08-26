Дарья Федотовна
Место рожденияНовосёл
Дата рождения07.03.1814 ст.
Дата смерти15.12.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1814 ст.
Отец: Федот Деянович
Мать: Дарья Яковлевна
ранее называлась Орехова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Моисеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Моисеевич
Смерть
15.12.1868 ст.
Долматиха, Демянский муниципальный район, Новгородская область