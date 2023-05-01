Малютин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Малютин Михаил Алексеевич
Мать: Малютина Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно