Малютин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Малютин Михаил Алексеевич

Мать: Малютина Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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