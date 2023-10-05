Шиенкова Анисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Языкова Зинаида Федотовна
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
04.10.1941
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Нелли Федотовна
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акишина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Галина Федотовна
Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович
Смерть
Неизвестно