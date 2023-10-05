Шиенкова Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиенкова Анисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Языкова Зинаида Федотовна

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
04.10.1941

Сын: Шиенков Михаил Федотович

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Нелли Федотовна

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акишина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Галина Федотовна

Отец ребёнка: Шиенков Федот Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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