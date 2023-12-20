Судакова (Шаронова) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923
Отец: Судаков Андрей
Мать: Параскева
Бракосочетание
17.01.1948
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Макарова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Судаков Михаил Степанович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно