Судакова (Шаронова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Шаронова) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923

Отец: Судаков Андрей

Мать: Параскева

Бракосочетание
17.01.1948

Муж: Судаков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
07.03.1950

Дочь: Макарова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Судаков Михаил Степанович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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