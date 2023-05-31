Моисеева Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1901
Сын: Локтев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович
Паново-Осаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Локтева Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович
Рождение ребёнка
08.?.1909
Дочь: Локтева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Локтева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович
Рождение ребёнка
16.03.1916
Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно