Моисеева Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Локтев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович

Паново-Осаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Локтева Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович

Рождение ребёнка
08.?.1909

Дочь: Локтева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович

Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Локтева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович

Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Локтев Иоанн Михаиловна

Отец ребёнка: Локтев Михаил Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Михаил Андриянович

Смерть
Неизвестно
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