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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сураков Игнат Иванович

Отец ребёнка: Сураков Иван возможно Прокопьев

Рождение ребёнка
1861

Сын: Сураков Семён Иванович

Отец ребёнка: Сураков Иван возможно Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Сураков Иван возможно Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сураков Иван возможно Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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