Трусий Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Трусий Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: (Крамаренко) Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Леонид
Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Крамаренко) Зинаида
Рождение ребёнка
07.01.1975
Дочь: Канегене (Трусий) Ирина
Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида
Рождение ребёнка
29.05.1977
Дочь: Белоусова (Трусий) Ольга
Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида
Смерть
Неизвестно