Трусий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Трусий Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: (Крамаренко) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Леонид

Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крамаренко) Зинаида

Рождение ребёнка
07.01.1975

Дочь: Канегене (Трусий) Ирина

Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида

Рождение ребёнка
29.05.1977

Дочь: Белоусова (Трусий) Ольга

Мать ребёнка: (Крамаренко) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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