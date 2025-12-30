Жедринская (Клушина) Мария Дмитриевна 13.08.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Жедринская (Клушина) Мария Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.08.1833

умерла 1914

Супруги
Жедринский Александр Николаевич?.01.1829 г.р.
Дети
Жедринский Дмитрий АлександровичПосле 1833 г.р.
Стремоухова (Жедринская) Мария АлександровнаПосле 1833 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
После 1833

Сын: Жедринский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
После 1833

Дочь: Стремоухова (Жедринская) Мария Александровна

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жедринский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Жедринский Николай Александрович

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Жедринский Александр Александрович

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Жедринский Иван Александрович

Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич

Смерть
1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.