Жедринская (Клушина) Мария Дмитриевна
женский, родилась 13.08.1833
умерла 1914
Супруги
Жедринский Александр Николаевич?.01.1829 г.р.
Дети
Жедринский Дмитрий АлександровичПосле 1833 г.р.
Стремоухова (Жедринская) Мария АлександровнаПосле 1833 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1833
Сын: Жедринский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
После 1833
Дочь: Стремоухова (Жедринская) Мария Александровна
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жедринский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Жедринский Николай Александрович
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Жедринский Александр Александрович
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Жедринский Иван Александрович
Отец ребёнка: Жедринский Александр Николаевич
Смерть
1914