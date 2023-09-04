Марфа Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агафья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильев

Смерть
Неизвестно
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