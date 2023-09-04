Марфа Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агафья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Васильев
Смерть
Неизвестно