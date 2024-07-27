Исаева (Столярова) Лариса Ивановна
женский, родилась 14.10.1968, Бичурино, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ОтецСтоляров Иван Матвеевич16.02.1932 г.р.
МатьСтолярова (Кузьмина) Зоя Николаевна07.05.1929 г.р.
Супруги
Исаев Юрий Николаевич13.02.1969 г.р.
Дети
Хваткина (Исаева) Ирина Юрьевна09.01.1994 г.р.
Исаев Лев Юрьевич16.09.1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1968
Бичурино, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1994
Дочь: Хваткина (Исаева) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Исаев Юрий Николаевич
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1999
Сын: Исаев Лев Юрьевич
Отец ребёнка: Исаев Юрий Николаевич
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия