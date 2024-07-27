Исаева (Столярова) Лариса Ивановна 14.10.1968 — найти родственников по фамилии на Familio

Исаева (Столярова) Лариса Ивановна

Автор
ИА
Ардалионов (Столяров) И.

женский, родилась 14.10.1968, Бичурино, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Отец
Столяров Иван Матвеевич16.02.1932 г.р.
Мать
Столярова (Кузьмина) Зоя Николаевна07.05.1929 г.р.
Супруги
Исаев Юрий Николаевич13.02.1969 г.р.
Дети
Хваткина (Исаева) Ирина Юрьевна09.01.1994 г.р.
Исаев Лев Юрьевич16.09.1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1968

Отец: Столяров Иван Матвеевич

Мать: Столярова (Кузьмина) Зоя Николаевна

Бичурино, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.1994

Дочь: Хваткина (Исаева) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Исаев Юрий Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
16.09.1999

Сын: Исаев Лев Юрьевич

Отец ребёнка: Исаев Юрий Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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