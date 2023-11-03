Иванова (Хаустова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Луиза Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Иванов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенатрова Эсмиральда Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область