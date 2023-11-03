Иванова (Хаустова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Хаустова) Екатерина Васильевна

Иванова (Хаустова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Луиза Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Иванов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенатрова Эсмиральда Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Георгий Степанович

Смерть
1974
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close