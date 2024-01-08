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Лабужский Александр Васильевич
Лабужский Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1959
Пол
Мужской
Отец
Лабужский Василий Александрович
1929 г.р.
Мать
Лабужская (Володько) Тамара Фёдоровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1959
Отец:
Лабужский Василий Александрович
Мать:
Лабужская Тамара Фёдоровна
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