Соловейчик (Горенко) Анна
Место рожденияСевастополь
Дата рождения06.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Севастополь
Рождение ребёнка
24.06.1873
Сын: Соловейчик Михаил
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1877
Сын: Соловейчик Борис
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Самара
Рождение ребёнка
12.07.1879
Сын: Соловейчик Владимир
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Самара
Рождение ребёнка
1883
Сын: Соловейчик Лев
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Самара
Рождение ребёнка
16.09.1885
Сын: Соловейчик Сергей
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Самара
Рождение ребёнка
05.10.1886
Сын: Соловейчик Анатолий
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Самара
Рождение ребёнка
18.05.1888
Дочь: Богомолова Вера
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Воскресенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
28.09.1889
Сын: Соловейчик Антон
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Воскресенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1891
Дочь: Миндалевич Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Соловейчик Сергей
Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область