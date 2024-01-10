Соловейчик (Горенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Горенко) Анна

Место рождения

Севастополь

Дата рождения

06.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь
Рождение ребёнка
24.06.1873

Сын: Соловейчик Михаил

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1877

Сын: Соловейчик Борис

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Самара
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Соловейчик Владимир

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Самара
Рождение ребёнка
1883

Сын: Соловейчик Лев

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Самара
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Соловейчик Сергей

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Самара
Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Соловейчик Анатолий

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Самара
Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Богомолова Вера

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Воскресенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Соловейчик Антон

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Воскресенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Миндалевич Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Соловейчик Сергей

Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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