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Матренин Афанасий

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Место рождения

с.Чумай

Дата рождения

19.08.1904

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904

Отец: Матренин Нил

Мать: Евфимия

с.Чумай
Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Матренин Анатолий

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
15.11.1930

Сын: Матренин Михаил

Мать ребёнка: Таисия

с.Чумай
Рождение ребёнка
07.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса

Том.обл.с.Кожаново Тегульдетского р-на
Рождение ребёнка
1939

Сын: Матренин Василий

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
31.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Смерть
1965
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