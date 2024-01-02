Матренин Афанасий
Место рожденияс.Чумай
Дата рождения19.08.1904
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1904
Отец: Матренин Нил
Мать: Евфимия
с.Чумай
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Матренин Анатолий
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
15.11.1930
Сын: Матренин Михаил
Мать ребёнка: Таисия
с.Чумай
Рождение ребёнка
07.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса
Том.обл.с.Кожаново Тегульдетского р-на
Рождение ребёнка
1939
Сын: Матренин Василий
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
31.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия
Смерть
1965