Хабышева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабышева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабышева Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Хабышев Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Хабышев Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабышев Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Хабышев Евгений Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабышев Евгений Павлович

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