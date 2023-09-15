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(Медведкова (Medvedkov)) Ася
(Медведкова (Medvedkov)) Ася
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1905
Пол
Женский
Отец
Медведков Нил Иллиодоров
1878 г.р.
Мать
Медведкова (Тромпетер) Ольга Людвиговна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец:
Медведков Нил Иллиодоров
Мать:
Медведкова Ольга Людвиговна
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