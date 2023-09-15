(Медведкова (Medvedkov)) Ася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведкова (Medvedkov)) Ася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Медведков Нил Иллиодоров

Мать: Медведкова Ольга Людвиговна

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