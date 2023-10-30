Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890
Отец: Копин Павел Иванович
Восприемник: Воскресенского-Шомского прихода деревни Патракеева крестьянская жена Таисия Ивановна
Восприемник
01.02.1902 ст.
Алексеево, Вологодский район, Вологодская область
Восприемница у Анны Николаевны Лебедевой, указана как крестьянская дочь https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410672#1072
Бракосочетание
05.01.1910 ст.
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручители • по женихе деревни Горки-Мининой крестьянский сын Иван Александрович Воробьев и Высоковской волости деревни Рослятина крестьянин Леонид Васильевич Никуличев • по невесте Вепревской волос... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.
Сын: Воробьев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Воробьев Николай Александрович
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Воробьева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Александрович
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Упоминание
1915
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно