Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна

Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890

Отец: Копин Павел Иванович

Мать: Копина Анна Александровна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Воскресенского-Шомского прихода деревни Патракеева крестьянская жена Таисия Ивановна
Восприемник
01.02.1902 ст.
Алексеево, Вологодский район, Вологодская область
Восприемница у Анны Николаевны Лебедевой, указана как крестьянская дочь https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410672#1072
Бракосочетание
05.01.1910 ст.

Муж: Воробьев Николай Александрович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручители • по женихе деревни Горки-Мининой крестьянский сын Иван Александрович Воробьев и Высоковской волости деревни Рослятина крестьянин Леонид Васильевич Никуличев • по невесте Вепревской волос... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.

Сын: Воробьев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Александрович

Горка-Минино, Борисовская волость, Вологодский уезд
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Воробьева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Александрович

Горка-Минино, Борисовская волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Упоминание
1915
Горка-Минино, Борисовская волость, Вологодский уезд
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно
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