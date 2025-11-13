Кряжев Семён Сергеевич После 1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжев Семён Сергеевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился После 1870 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Кряжев Сергей Савельев01.10.1850 ст. г.р.
Мать
Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова1853 ст. г.р.
Супруги
Кряжова Елена ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кряжов Алексей Семёнов16.03.1899 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870 ст.

Отец: Кряжев Сергей Савельев

Мать: Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжова Елена Иванова

Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.

Сын: Кряжов Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Кряжова Елена Иванова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.3об.4

Смерть
Неизвестно

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