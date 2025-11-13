Кряжев Семён Сергеевич
мужской, родился После 1870 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецКряжев Сергей Савельев01.10.1850 ст. г.р.
МатьКряжева (Санина) Федосья Лукьянова1853 ст. г.р.
Супруги
Кряжова Елена ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кряжов Алексей Семёнов16.03.1899 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряжова Елена Иванова
Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Кряжова Елена Иванова
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно