Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти03.09.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Яков
Мать: не указана
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.
Сын: Порфирий Лаврентьев
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Василисса Лаврентьев
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Рождение ребёнка
25.05.1892 ст.
Дочь: Феодора Лаврентьев
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Похороны
05.09.1918
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322
Смерть
03.09.1918 ст.
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322