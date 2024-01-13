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Прасковья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

03.09.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.

Сын: Порфирий Лаврентьев

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Василисса Лаврентьев

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Рождение ребёнка
25.05.1892 ст.

Дочь: Феодора Лаврентьев

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О.40, Д. 367
Похороны
05.09.1918
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322
Смерть
03.09.1918 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 502 лл321об-322
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