Анашкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашкин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1982

Дочь: Дубровская Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Анашкина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1983

Сын: Анашкин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Анашкина Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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