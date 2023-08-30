Анашкин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1982
Дочь: Дубровская Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Анашкина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1983
Сын: Анашкин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Анашкина Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно