Мишина (Артемьева) Фёкла Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Никифор Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1909
Дочь: Наумова (Мишина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1911
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Чучева (Мишина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мишин Павел Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.06.1918
Дочь: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович