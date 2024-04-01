Мишина (Артемьева) Фёкла Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Артемьева) Фёкла Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Никифор Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1909

Дочь: Наумова (Мишина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Мишин Петр Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Чучева (Мишина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Григорий Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мишин Павел Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.06.1918

Дочь: Новикова (Мишина) Павлина (Пава) Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

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