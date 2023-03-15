Филяков Антон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филяков Михаил Иванов
Мать: Филякова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1898
Дочь: Ксения Антонова
Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
27.05.1901
Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филякова Дарья Феодорова
Смерть
Неизвестно