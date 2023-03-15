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Филяков Антон Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филяков Михаил Иванов

Мать: Филякова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1898

Дочь: Ксения Антонова

Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Филяков Иоанн Антонов

Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Филякова Дарья Феодорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филякова Дарья Феодорова

Смерть
Неизвестно
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