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Ладягин Геннадий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1958

Дата смерти

16.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958

Отец: Ладягин Максим Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.11.2007
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