Ладягин Геннадий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1958
Дата смерти16.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958
Отец: Ладягин Максим Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.11.2007