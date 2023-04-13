Селиванова Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Селиванов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Селиванов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Селиванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
училась в Мариинской женской прогимназии;
Смерть
Неизвестно