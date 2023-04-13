Селиванова Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Екатерина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Селиванов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Селиванов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Селиванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Алексеев

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Сергей Алексеев

Образование
Неизвестно
училась в Мариинской женской прогимназии;
Смерть
Неизвестно
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