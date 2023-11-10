Мариненков Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения16.02.1936
Дата смерти06.04.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936
Отец: Мариненков Никита
Мать: Александра Сидоровна
Рождение ребёнка
26.07.1961
Дочь: Блохина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Клин, Клин, Московская область
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
06.04.1970