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Мариненков Михаил Никитич

Место рождения

Торопино, Березовская волость, Бельский уезд

Дата рождения

16.02.1936

Дата смерти

06.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1936

Отец: Мариненков Никита

Мать: Александра Сидоровна

Торопино, Березовская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1961

Дочь: Блохина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Клин, Клин, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
06.04.1970
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