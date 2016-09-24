Полякова (Чернец) Екатерина
Место рожденияС. Андреевка Славгородский район Алтайский край
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти24.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: Чернец Иван
Мать: Чернец Ирина
С. Андреевка Славгородский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1945
Сын: Поляков Юрий
Отец ребёнка: Поляков Николай
Сталинобад (Душанбе)
Рождение ребёнка
05.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Николай
Смерть
24.09.2016