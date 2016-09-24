Полякова (Чернец) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Чернец) Екатерина

Полякова (Чернец) Екатерина

Место рождения

С. Андреевка Славгородский район Алтайский край

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

24.09.2016

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Чернец Иван

Мать: Чернец Ирина

С. Андреевка Славгородский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1945

Сын: Поляков Юрий

Отец ребёнка: Поляков Николай

Сталинобад (Душанбе)
Рождение ребёнка
05.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Николай

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
24.09.2016
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close