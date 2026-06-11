Сарапулов Захар Иванов 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулов Захар Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1834

умер Неизвестно

Отец
Сарапулов Иван Афанасьев1811 г.р.
Мать
Сарапулова Екатерина1807 г.р.
Дети
Сарапулов Меркурий Захарович1867 г.р.
Сарапулов Иерофей ЗахаровНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сарапулов Иван Афанасьев

Мать: Сарапулова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Иерофей Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сарапулов Меркурий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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