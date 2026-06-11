Сарапулов Захар Иванов
мужской, родился 1834
умер Неизвестно
ОтецСарапулов Иван Афанасьев1811 г.р.
МатьСарапулова Екатерина1807 г.р.
Дети
Сарапулов Меркурий Захарович1867 г.р.
Сарапулов Иерофей ЗахаровНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Сарапулов Иван Афанасьев
Мать: Сарапулова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарапулов Иерофей Захаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сарапулов Меркурий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно