Карасимова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.2018
Отец ребёнка: Рябков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
30.04.2020
Отец ребёнка: Рябков Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Анастасия
Отец ребёнка: не указан