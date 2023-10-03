Карасимова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасимова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2018

Сын: Рябков Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Рябков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.2020

Сын: Рябков Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Рябков Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

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