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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Шеметов Назар

Отец ребёнка: Шеметов Егор

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шеметов Николай

Отец ребёнка: Шеметов Егор

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шеметов Андрей

Отец ребёнка: Шеметов Егор

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шеметов Игнатий

Отец ребёнка: Шеметов Егор

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