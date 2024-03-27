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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Шеметов Назар
Отец ребёнка: Шеметов Егор
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Шеметов Николай
Отец ребёнка: Шеметов Егор
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Шеметов Андрей
Отец ребёнка: Шеметов Егор
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шеметов Игнатий
Отец ребёнка: Шеметов Егор