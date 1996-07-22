Лабутин Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабутин Яков Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

22.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Лабутин Семен Егорович

Мать: Лабутина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
?.04.1935

Жена: Лабутина Валентина Федосеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабутин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна

Смерть
22.07.1996
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
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