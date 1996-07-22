Лабутин Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти22.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Бракосочетание
?.04.1935
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабутин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Лабутина Валентина Федосеевна
Смерть
22.07.1996
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область