Тупицына Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Пелагея Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Тупицын Павел Фомич(н)

Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Тупицын Егор Фомич

Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тупицын Пахом Фомич

Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович

Рождение ребёнка
До 1857 ст.

Сын: Тупицын Григорий Фомич

Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Фома Архипович

Смерть
Неизвестно
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