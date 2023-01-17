Тупицына Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Тупицын Егор Фомич
Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Тупицын Пахом Фомич
Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович
Рождение ребёнка
До 1857 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Фома Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно