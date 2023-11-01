Евдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Однодв. Д.яковлевой Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Агафон Никитович

Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Василиса Никитична

Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Никита Алексеевич

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