Евдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Однодв. Д.яковлевой Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Василиса Никитична
Отец ребёнка: Пыжев Никита Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно