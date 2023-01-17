Венедикт Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фаддей Маркович
Мать: Пелагия Романовна
Рождение ребёнка
29.12.1840
Дочь: Преснова Матрона Венедиктовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1842
Дочь: Агриппина Венедиктовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михаил Венедиктович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно