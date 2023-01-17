Венедикт Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенедикт Фаддеевич

Венедикт Фаддеевич

avatar

Место рождения

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фаддей Маркович

Мать: Пелагия Романовна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1840

Дочь: Преснова Матрона Венедиктовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1842

Дочь: Агриппина Венедиктовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Михаил Венедиктович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close