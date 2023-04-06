Рахимова (Николина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Николина) Александра Васильевна

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Место рождения

Ратницкое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Николин Василий Иванович

Мать: Николина Елена Васильевна

Ратницкое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.08.1954

Дочь: Муравьева Ольга Алимджановна

Отец ребёнка: Рахимов Алимджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Василий Алимджонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова Галина Алимджоновна

Отец ребёнка: Рахимов Алимджон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Алимджон

Смерть
Неизвестно
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