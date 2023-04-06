Рахимова (Николина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Рождение ребёнка
15.08.1954
Дочь: Муравьева Ольга Алимджановна
Отец ребёнка: Рахимов Алимджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Василий Алимджонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Галина Алимджоновна
Отец ребёнка: Рахимов Алимджон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахимов Алимджон
Смерть
Неизвестно