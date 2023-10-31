Барашенков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашенков Алексей

Место рождения

Рославль, Смоленская область

Дата рождения

30.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936

Отец: Барашенко Филипп Петрович

Мать: Барашенко Таисия Ивановна

Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1962

Дочь: Бородина Татьяна

Мать ребёнка: Барашенкова Нина

Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
1974

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Барашенкова Нина

Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашенкова Нина

Смерть
Неизвестно
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