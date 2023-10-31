Барашенков Алексей
Место рожденияРославль, Смоленская область
Дата рождения30.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936
Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1962
Дочь: Бородина Татьяна
Мать ребёнка: Барашенкова Нина
Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Барашенкова Нина
Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барашенкова Нина
Смерть
Неизвестно