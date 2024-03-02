Кожевникова (Балякина) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849 ст.
Бракосочетание
22.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1872 ст.
Сын: Кожевников Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
30.05.1882 ст.
Сын: Кожевников Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886 ст.
Сын: Кожевников Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886 ст.
Дочь: Кожевникова Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
14.04.1889 ст.
Сын: Кожевников Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.
Дочь: Коновалова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
Неизвестно