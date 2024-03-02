Кожевникова (Балякина) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Балякина) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1849 ст.

Отец: Балякин Петр Алексеевич

Мать: Балякина Параскева Григорьевна

Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Муж: Кожевников Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
06.08.1872 ст.

Сын: Кожевников Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
30.05.1882 ст.

Сын: Кожевников Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886 ст.

Сын: Кожевников Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886 ст.

Дочь: Кожевникова Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
14.04.1889 ст.

Сын: Кожевников Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
12.11.1890 ст.

Дочь: Коновалова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с.Абдей, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Кожевников Ефим Филиппович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
Неизвестно
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