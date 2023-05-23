Можный Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожный Анатолий

Можный Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Можная Лидия Васильевна

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Можная Лидия Васильевна

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можная Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close