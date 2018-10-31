Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна

Место рождения

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

31.08.1964

Дата смерти

31.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964

Отец: Лысенко Виктор Алексеевич

Мать: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кендысь Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Кендысь Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикая Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кендысь Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кендысь Александр

Смерть
31.10.2018
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