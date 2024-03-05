Конева Домника Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836
Отец: Конев Василий Андреев
Мать: Конева Евфимия Филипова
Р.3, 9 января 1836 года, Девятого числа деревни Комаровой у крестьянина Василия Андреева Конева и законной жены его Евфимии Филиповой родилась дочь Домника. Восприемники: Беляковской слободы крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно