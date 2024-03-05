Конева Домника Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Домника Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1836

Отец: Конев Василий Андреев

Мать: Конева Евфимия Филипова

Р.3, 9 января 1836 года, Девятого числа деревни Комаровой у крестьянина Василия Андреева Конева и законной жены его Евфимии Филиповой родилась дочь Домника. Восприемники: Беляковской слободы крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно
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