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Константинова Татьяна Сергеевна
Константинова Татьяна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Константинова Алла Станиславовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1980
Отец: не указан
Мать:
Константинова Алла Станиславовна
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