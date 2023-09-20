Константинова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1980

Отец: не указан

Мать: Константинова Алла Станиславовна

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