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(Константинова) Елизавета Иванова
(Константинова) Елизавета Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1851
Пол
Женский
Отец
Константинов Иван Фёдоров
1828 г.р.
Мать
Константинова (Сонохотская) Мария Сергеева
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец:
Константинов Иван Фёдоров
Мать:
Константинова Мария Сергеева
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