(Константинова) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Константинов Иван Фёдоров

Мать: Константинова Мария Сергеева

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