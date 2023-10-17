Федосеев Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Изот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Трофимович

Мать: не указана

Место жительства
После 10.10.1852
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Кулындинскую из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Кулындинскую
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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