Черепанова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Черепанов Иван Степанович
Отец ребёнка: Черепанов Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Черепанов Абрам Степанович
Отец ребёнка: Черепанов Степан Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно