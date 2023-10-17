Черепанова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Черепанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Черепанов Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черепанов Абрам Степанович

Отец ребёнка: Черепанов Степан Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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