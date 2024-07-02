Пелагея (Пэля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Иван
Рождение ребёнка
09.04.1927
Сын: Быков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Быков Иван
Смерть
Неизвестно