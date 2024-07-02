Пелагея (Пэля) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея (Пэля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван

Рождение ребёнка
09.04.1927

Сын: Быков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван

Смерть
Неизвестно

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