Козлов Пётр Прохорович (дедушка)
Место рожденияМалороссия, Волынская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Малороссия, Волынская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Микуленко Полина Петровна
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)
п. Успенский, Каинский уезд, Омская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1918
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)
п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1920
Сын: Козлов Иван Петрович
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)
п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1965
г. Боготол, Красноярский край