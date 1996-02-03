Козлов Пётр Прохорович (дедушка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

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Место рождения

Малороссия, Волынская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малороссия, Волынская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Микуленко Полина Петровна

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

п. Успенский, Каинский уезд, Омская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Козлов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1920

Сын: Козлов Иван Петрович

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

Смерть
03.04.1965
г. Боготол, Красноярский край
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