Невмержицкий Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Иван Иванови
Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно