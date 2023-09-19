Невмержицкий Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Иван Иванови

Мать ребёнка: Некрашевич Ева Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрашевич Ева Митрофановна

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