Головченко Маркиан (Маркиян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко Маркиан (Маркиян)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1898 ст.

Сын: Головченко Михаил Маркиянович (Маркианович)

Мать ребёнка: не указана

Карапыши, Київська область
Рождение ребёнка
До 1898 ст.

Сын: Головченко Андрей Маркиянович (Маркианович)

Мать ребёнка: не указана

Карапыши, Київська область
Киевская губ., Каневский уезд, Пустовойтовская вол., д. Карапыши
Место жительства
Неизвестно
Карапыши, Київська область
Смерть
Неизвестно
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