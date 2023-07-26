Головченко Маркиан (Маркиян)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1898 ст.
Сын: Головченко Михаил Маркиянович (Маркианович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1898 ст.
Сын: Головченко Андрей Маркиянович (Маркианович)
Мать ребёнка: не указана
Киевская губ., Каневский уезд, Пустовойтовская вол., д. Карапыши
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно